I fan di Sailor Moon possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo una rimozione improvvisa avvenuta lo scorso luglio, Sailor Moon Crystal sta per tornare su Netflix. Tutte e tre le stagioni della serie sono ora nuovamente disponibili sulla piattaforma di streaming, offrendo agli appassionati dell’anime un modo accessibile per immergersi nella reinterpretazione più fedele della storia originale delle guerriere lunari. Questa notizia arriva come un regalo inaspettato per una fanbase che ha visto scomparire dal catalogo uno degli anime più significativi degli ultimi anni, senza preavviso e senza spiegazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo 4 mesi di assenza, su Netflix torna l’anime perfetto per i fan di Sailor Moon (ma non quello che credi)