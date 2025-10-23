Dopo 4 mesi di assenza su Netflix torna l’anime perfetto per i fan di Sailor Moon ma non quello che credi
I fan di Sailor Moon possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo una rimozione improvvisa avvenuta lo scorso luglio, Sailor Moon Crystal sta per tornare su Netflix. Tutte e tre le stagioni della serie sono ora nuovamente disponibili sulla piattaforma di streaming, offrendo agli appassionati dell’anime un modo accessibile per immergersi nella reinterpretazione più fedele della storia originale delle guerriere lunari. Questa notizia arriva come un regalo inaspettato per una fanbase che ha visto scomparire dal catalogo uno degli anime più significativi degli ultimi anni, senza preavviso e senza spiegazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Commissione antimafia sbarca allo Zen dopo i drammatici fatti degli ultimi mesi e settimane - facebook.com Vai su Facebook
Dopo tre mesi di navigazione, la nave Scuola a vela #StellaPolare ha concluso la Campagna d’Istruzione 2025 degli aspiranti guardiamarina della 3ª classe dell’#AccademiaNavale di Livorno. #IlGrandeEquipaggio #OltreGliOrizzonti @MinisteroDifesa @SM_ - X Vai su X
Joel Embiid torna in campo dopo otto mesi: prestazione solida e tanto entusiasmo - Dopo otto mesi di assenza, Joel Embiid è finalmente tornato sul parquet con i Philadelphia 76ers, contribuendo alla vittoria per 126- Si legge su pianetabasket.com
WWE: Dopo oltre 4 mesi riecco Nakamura vecchio stile. Il suo ritorno rovinato però dagli MFTs - Shinsuke Nakamura è tornato oggi a SmackDown, in quel di Perth, Australia, a quattro mesi dall'ultimo match combattuto, quando affrontò Andrade, Damian Priest e Cody Rhodes nel primo turno del King of ... Secondo zonawrestling.net
Sassuolo: Berardi in campo dopo 4 mesi - Al 27' della sfida del Mapei Stadium contro il Torino, il giovane attaccante neroverde, stella del ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it