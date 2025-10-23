Donna uccisa a Milano l' ex compagno ai pm | Sono un assassino e un fallito volevo solo spaventarla | Disoccupato viveva in auto da tempo
Il procuratore: "La vittima è stata uccisa con 14 coltellate, il killer si è accanito sul volto". L'uomo ha gettato il coltello in un cestino ed è stato "tradito" dal segnale del cellulare acceso per un attimo. La separazione burrascosa, poi gli appostamenti per spiare e controllare la ex. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
