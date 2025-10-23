Donna uccisa a Milano l' ex compagno ai pm | Sono un assassino e un fallito volevo solo spaventarla | Disoccupato viveva in auto da tempo

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore: "La vittima è stata uccisa con 14 coltellate, il killer si è accanito sul volto". L'uomo ha gettato il coltello in un cestino ed è stato "tradito" dal segnale del cellulare acceso per un attimo. La separazione burrascosa, poi gli appostamenti per spiare e controllare la ex. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

donna uccisa a milano l ex compagno ai pm sono un assassino e un fallito volevo solo spaventarla disoccupato viveva in auto da tempo

© Tgcom24.mediaset.it - Donna uccisa a Milano, l'ex compagno ai pm: "Sono un assassino e un fallito, volevo solo spaventarla" | Disoccupato, viveva in auto da tempo

Altre letture consigliate

donna uccisa milano exDonna uccisa a Milano, l'ex compagno confessa in lacrime: "Sono un assassino" - Donna uccisa a Milano: la vittima, 62 anni, accoltellata vicino casa; l’ex compagno, 64 anni, confessa il delitto dopo ore di fuga tra Parco Nord e via Ornato. Da notizie.it

donna uccisa milano exLuciana Ronchi uccisa, spunta il video poco prima di essere accoltellata dall'ex Luigi Morcaldi - A “Dentro la notizia”, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi su ... Scrive msn.com

donna uccisa milano exDonna uccisa a coltellate a Milano. L’ex compagno confessa: “Sono un fallito, un assassino” - Luigi Morcaldi, 64 anni, ha confessato di aver accoltellato e ucciso l’ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, nella mattinata di mercoledì 22 ottobre, nel quartiere di B ... Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Uccisa Milano Ex