Donna uccisa a Milano l' ex compagno ai pm | Sono un assassino e un fallito | Disoccupato viveva in auto da tempo

23 ott 2025

Agli agenti ha detto: "Adesso datemi l'ergastolo". L'uomo ha gettato il coltello in un cestino ed è stato "tradito" dal segnale del cellulare acceso per un attimo. La separazione burrascosa, poi gli appostamenti per spiare e controllare la ex. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

donna uccisa a milano l ex compagno ai pm sono un assassino e un fallito disoccupato viveva in auto da tempo

© Tgcom24.mediaset.it - Donna uccisa a Milano, l'ex compagno ai pm: "Sono un assassino e un fallito" | Disoccupato, viveva in auto da tempo

