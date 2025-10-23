Donna uccisa a Milano il marito viveva in auto da tempo | Agli agenti | Mai scappato dopo il delitto

L'uomo ha gettato il coltello in un cestino ed è stato "tradito" dal segnale del cellulare acceso per un attimo. La separazione burrascosa, poi gli appostamenti per spiare e controllare la ex.

Donna accoltellata in strada dall'ex marito a Milano: è in pericolo di vita - Una donna di 55 anni è stata accoltellata in via Giuseppina Grassini, quartiere Bruzzano a Milano, nella mattinata di mercoledì. Riporta milanotoday.it

Luciana Ronchi morta dopo essere stata accoltellata al viso a Milano, arrestato l'ex marito Luigi Morcaldi - Luciana Ronchi, 62 anni, è morta dopo essere stata accoltellata al volto a Milano, in via Grassini: l'ex marito è stato arrestato dopo che si era dato alla fuga dopo l'accoltellamento ... Da virgilio.it

È morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata al volto dall’ex marito a Milano - L’ex marito Luigi Morcaldi arrestato dopo una fuga di 8 ore negli stessi istanti in cui la vittima perdeva la vita ... msn.com scrive