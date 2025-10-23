Donna morta nell' incendio del suo alloggio aperta un' inchiesta Palazzo ancora inagibile
E’ in programma nella giornata di venerdì (24 ottobre) il sopralluogo del nucleo Nia dei vigili del fuoco (nucleo investigativo antincendi) per cercare le cause e tutti gli approfondimenti sull’incendio che ha devastato l’appartamento all’ultimo piano del palazzo all’incrocio tra i viali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
Antonella Ambrosi morta nell'incendio a Riccione, fiamme in una casa del centro: altre due persone intossicate - Tragedia a Riccione: Antonella Ambrosi è morta nell’incendio del suo appartamento. Secondo virgilio.it
Incendio a Riccione, a fuoco un appartamento: morta una donna - A perdere la vita una donna di 67 anni originaria di Milano, ma residente nella città romagnola ... Segnala tg24.sky.it
L’incendio di Riccione: chi era la donna che ha perso la vita - Si chiamava Antonella Ambrosi la donna morta questa mattina nella sua abitazione in un tragico incendio nel centro di Riccione. Da corriereromagna.it