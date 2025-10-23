Donna morta nell' incendio del suo alloggio aperta un' inchiesta Palazzo ancora inagibile

Riminitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ in programma nella giornata di venerdì (24 ottobre) il sopralluogo del nucleo Nia dei vigili del fuoco (nucleo investigativo antincendi) per cercare le cause e tutti gli approfondimenti sull’incendio che ha devastato l’appartamento all’ultimo piano del palazzo all’incrocio tra i viali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

donna morta nell incendioAntonella Ambrosi morta nell'incendio a Riccione, fiamme in una casa del centro: altre due persone intossicate - Tragedia a Riccione: Antonella Ambrosi è morta nell’incendio del suo appartamento. Secondo virgilio.it

donna morta nell incendioIncendio a Riccione, a fuoco un appartamento: morta una donna - A perdere la vita una donna di 67 anni originaria di Milano, ma residente nella città romagnola ... Segnala tg24.sky.it

donna morta nell incendioL’incendio di Riccione: chi era la donna che ha perso la vita - Si chiamava Antonella Ambrosi la donna morta questa mattina nella sua abitazione in un tragico incendio nel centro di Riccione. Da corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Morta Nell Incendio