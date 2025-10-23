Donna accoltellata in strada a Milano l’ex | Sono un assassino e un fallito

"Sono un assassino. è stato un momento, l'ho vista e.non so spiegare perché l'ho fatto". Sono le parole che Luigi Morcardi ha pronunciato tra le lacrime davanti al pubblico ministero di Milano Giovanni Tarzia che lo ha interrogato. L'uomo, 64 anni, fermato dalla Polizia locale, deve rispondere di omicidio aggravato dalla relazione affettiva.

Non ce l'ha fatta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata in strada dall'ex marito. È morta in ospedale dove era ricoverata in condizioni disperate. L'omicida, Luigi Morcaldi, dopo una breve fuga è stato individuato ed arrestato.

E' morta la donna accoltellata dall'ex marito in strada a Milano. Ora l'accusa è di omicidio aggravato.

Tragedia a Milano: donna accoltellata sotto casa è morta in ospedale, cresce l'allarme sulla violenza domestica.

Milano, "Ti do fuoco, ti apro il cranio": arrestato 31enne che minacciava e picchiava la compagna ex modella - L'uomo ha commesso un errore durante la fuga rivelatosi poi fondamentale: ha riacceso per pochi istanti il telefono che aveva spento. Come scrive tgcom24.mediaset.it

Una donna di 55 anni è stata accoltellata in via Giuseppina Grassini, quartiere Bruzzano a Milano, nella mattinata di mercoledì.