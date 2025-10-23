Donatella Mercoledisanto ha lasciato la Casa del Grande Fratello | il motivo dell’uscita

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donatella Mercoledisanto, concorrente del Grande Fratello, ha abbandonato la Casa per “motivi personali”. L’annuncio ufficiale della sua uscita è stato pubblicato sui canali ufficiali del programma. Il GF ha spiegato che si tratta di un’uscita temporanea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

