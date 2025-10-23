Donald Trump prepara il viaggio in Asia | vedrà Xi e Takaichi | Tajani | Usa svalutano il dollaro per guadagnare competitività

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa incontrerà i leader di Cina, Sudcorea e Giappone. Il ministro degli Esteri: "Più dei dazi mi preoccupa il valore del dollaro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

donald trump prepara il viaggio in asia vedr224 xi e takaichi tajani usa svalutano il dollaro per guadagnare competitivit224

© Tgcom24.mediaset.it - Donald Trump prepara il viaggio in Asia: vedrà Xi e Takaichi | Tajani: "Usa svalutano il dollaro per guadagnare competitività"

Scopri altri approfondimenti

donald trump prepara viaggioTrump parte domani per l'Asia, giovedì l'incontro con Xi - Donald Trump partirà domani sera (nella notte italiana) per il suo viaggio in Asia, dove incontrerà Xi giovedì prossimo a margine del vertice Asean, in Corea del Sud. ansa.it scrive

donald trump prepara viaggioAerei fantasma, jet di scorta e rotte vietate: così l’Europa si prepara al viaggio di Putin in Ungheria - Mosca deve presentare la documentazione a Eurocontrol, a Bruxelles, tra 20 e 5 ore prima del volo per l’autorizzazione. Segnala msn.com

donald trump prepara viaggioPutin in Ungheria? Viaggio ad alto rischio: le strategie di Mosca per garantire la sicurezza - Viaggio di Putin verso l’Ungheria: ecco le tre opzioni allo studio del Cremlino tra rischi aerei, rotte terrestri e accordi segreti per un vertice con Trump in Europa. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Prepara Viaggio