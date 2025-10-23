Donald Trump e Vladimir Putin l’estenuante altalena tra amore e odio
Continua a rivelarsi altalenante il rapporto tra Washington e Mosca. Donald Trump ha confermato che il vertice in programma con Vladimir Putin a Budapest è stato “cancellato”. “Non mi sembrava la cosa giusta, mi sembrava che non saremmo andati nella direzione in cui avremmo dovuto”, ha specificato, aggiungendo tuttavia che il summit si farà “in futuro”. Il presidente statunitense ha quindi rispolverato il suo approccio che alterna il bastone alla carota. Tra dialogo e sanzioni economiche. Da una parte, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, si è mostrato conciliante nei confronti di Mosca, affermando: “Vorremmo ancora incontrare i russi. 🔗 Leggi su Panorama.it
