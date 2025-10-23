Dominik Paris | Lo sci italiano ha bisogno di giovani impariamo dalle donne

Domink Paris, sciatore alpino italiano, si racconta nell'ultima puntata della serie "I'm coming home" di Red Bull. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dominik Paris: "Lo sci italiano ha bisogno di giovani, impariamo dalle donne"

News recenti che potrebbero piacerti

#SciAlpino "Vincere sulla Stelvio anche alle Olimpiadi? Sarebbe davvero il massimo!": parole e musica di Dominik Paris #fisalpine #AlpineSkiing @DarioPuppo #22Ottobre #scialpinomaschile http://dlvr.it/TNq91g - X Vai su X

Mentre Dominik Paris lavora in Val Senales (dove arriva anche il gruppo WC2 delle discipline tecniche) con i gigantisti, per Casse e compagni cinque giorni di allenamento sulle nevi dello Stelvio. I convocati. - facebook.com Vai su Facebook

Goggia-Brignone boom in discesa Cortina e Dominik Paris super a Wengen: lo sci italiano in festa - Sofia Goggia ha vinto la sua 26esima gara in Coppa del Mondo: è sua la discesa libera a Cortina d’Ampezzo, sulla leggendaria Olympia delle Tofane (crono finale 1'33"95). Come scrive affaritaliani.it

Dominik Paris: «Mi mancherà quel fuoco prima della gara. Ma sono preparato a dire basta» - Il discesista altoatesino si racconta nel serie Red Bull «I'm coming home» a pochi mesi dalle Olimpiadi di casa, in quella che sarà probabilmente la sua ultima stagione. Scrive corriere.it

Sci, Dominik Paris vince il superG di Kvitfjell e raggiunge Thoeni nella classifica degli italiani più vincenti (dietro Tomba) - Il carabiniere altoatesino vince il supergigante disputato sulla pista norvegese dell'Olympiabakken davanti al canadese James Crawford, staccato di 38 ... Scrive ilgazzettino.it