Domenica torna l’ora solare Ma l’Europa si appresta a votare per abolirla

Il cambio di lancette ha ripercussioni sulla salute. Bruxelles discute dal 2018 della sua eliminazione. Ora il premier spagnolo Sanchez chiede un’accelerazione dell’iter legale per mantenere lo stesso orario tutto l’anno. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Domenica torna l’ora solare. Ma l’Europa si appresta a votare per abolirla

