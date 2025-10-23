Domenica di maratonina Ecco come cambia il traffico in città
Domenica la Maratonina Città di Arezzo tornerà a colorare le strade cittadine ma, come ogni anno, porterà con sé inevitabili modifiche alla viabilità. La Polizia Municipale, per voce di Massimo Milloni, ha illustrato nel dettaglio il piano del traffico predisposto per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva. "Il percorso della Maratonina – spiega – coinvolge molti quartieri cittadini. Chiediamo ai residenti collaborazione, attenzione e pazienza: si tratta di poche ore, tra le 9 e le 13, dopo le quali la circolazione tornerà regolare". La partenza è prevista da via Crispi, all’altezza dell’intersezione con via Assab, alle 9:30, con un itinerario che attraverserà via Roma, Guido Monaco, Garibaldi, San Lorentino, via Leoni, via Petrarca, Spinello, Guadagnoli, Giotto, Erbosa, XXV Aprile, Mecenate, Benedetto da Maiano, Raffaello Sanzio, Bucciarelli Ducci, Salvini, Anconetana, Trento e Trieste, Mino da Poppi, Beato Angelico, Tiziano, Cimabue, fino a tornare su viale Giotto e via Crispi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
