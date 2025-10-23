Dolcetti di Halloween dai brownie alle meringhe fantasma | idee golose

Halloween è quella festa che in cucina unisce tutti: grandi, piccoli e appassionati. Perché se c’è una cosa che piace a tutti, è preparare qualcosa di buono, goloso e anche un po’ divertente. I dolcetti di Halloween non devono essere perfetti: devono raccontare un’atmosfera, evocare una notte un po’ magica e un po’ buffa, fatta di dita di strega, occhi di cioccolato, ragnatele di zucchero. A partire da ricette semplici, come dei brownie scuri e intensi o delle meringhe “fantasma”, possiamo portare in tavola tutto il sapore dei dolci . spaventosi ma buonissimi. Brownies mummia. Una base scura, morbida, intensa: i brownies sono già irresistibili così. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dolcetti di Halloween, dai brownie alle meringhe fantasma: idee golose

