Docufilm di Tv2000 alla Festa del cinema
Alla Festa del Cinema di Roma presentato il docufilm di TV2000 e Play2000 dal titolo L’Ottavo Giorno, nella sezione Proiezioni Speciali. Il film ha per protagonisti i senza tetto che vivono nel cuore della città. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
'L'Ottavo giorno' il docufilm di #Tv2000 e #Play2000 è stato selezionato nella sezione "Proiezioni speciali" della Festa del Cinema di Roma . Il #documentario di Sabrina Varani scritto da Gianni Vukaj e Beatrice Bernacchi sarà presentato giovedì 23 ottobre
