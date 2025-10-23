Doctor Who | Millie Gibson licenziata per il suo comportamento da diva? L' attrice fa chiarezza

Dopo essere stata annunciata come compagna per il Dottore di Ncuti Gatwa, l'attrice venne improvvisamente sostituita da Varada Sethu per la stagione successiva, senza che l'emittente desse alcuna spiegazione Millie Gibson era stata ingaggiata dalla BBC per il ruolo di compagna del Dottore nella prima stagione di Doctor Who con Ncuti Gatwa nel celebre show britannico, ma dopo pochi mesi è stato annunciato il suo licenziamento, con Varada Sethu subentrata come nuova compagna del protagonista. Prima di essere scritturata per lo show, Gibson si era già fatta un nome nel Regno Unito recitando nella longeva soap opera Coronation Street. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

