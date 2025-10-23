Docenti del Raineri-Marcora in Erasmus a Lisbona | Nuove metodologie didattiche

Cinque docenti del Campus Raineri-Marcora (tre dell’Istituto Alberghiero e due dell’Istituto Agrario) hanno completato una straordinaria esperienza di mobilità Erasmus+ a Lisbona. Per dodici giorni, l’'esperienza in Portogallo ha rappresentato un'occasione unica per unire l'aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

