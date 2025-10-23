Djokovic ecco il torneo che segna l’addio alla sua Serbia | ad Atene e non a Belgrado

Il dado è tratto. Il torneo è in Grecia e vi resterà, con buona pace del presidente serbo Vu?i? per il quale il tennista ex numero uno al mondo è considerata «persona non gradita». Djokovic lascia la Serbia, criticato negli ultimi mesi dai media fedeli al presidente per aver sostenuto le proteste degli studenti, scesi in piazza per chiedere nuove elezioni. Sul campo, la prima conseguenza è che dal 2 all’8 novembre, presso il Telecom Center dell’Oaka di Atene, si sfideranno alcune delle più grandi «stelle» del tennis mondiale dopo oltre trent’anni. Ne scrive il portale Kathimerini. Djordje Djokovic, fratello di Novak, è intervenuto in conferenza stampa promettendo amore eterno alla Grecia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Djokovic, ecco il torneo che segna l’addio alla sua Serbia: ad Atene e non a Belgrado

