Djidji nuova wildcard degli FC Zeta | l’ex Torino sbarca in Kings League | tutti gli aggiornamenti

Kings League, gli FC Zeta accolgono l’ex Torino Djidji come nuova wildcard. Le ultimissime sulla nuova competizione Gli FC Zeta hanno ufficializzato l’arrivo di una nuova wildcard: si tratta di Koffi Djidji, difensore ivoriano con un passato in Serie A tra Torino e Crotone. Attualmente svincolato, il centrale classe ’92 è pronto a rimettersi in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Djidji nuova wildcard degli FC Zeta: l’ex Torino sbarca in Kings League: tutti gli aggiornamenti

