DJ Ahmet recensione | la musica salva la vita in una storia rurale stile Romeo e Giulietta

Movieplayer.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avventura musical-pastorale che racconta lo scontro generazionale in un isolato villaggio della Macedonia del Nord diviso tra tradizione e modernità: la nostra recensione del film in uscita oggi al cinema con Movies Inspired. Un po' Romeo e Giulietta un po' La rabbia giovane, con una spolverata di Footloose a condire il tutto. L'esordio alla regia del macedone Georgi M. Unkovski contiene tutti gli ingredienti giusti che il regista combina con naturalezza in DJ Ahmet. Il risultato è una sferzata d'energia che alterna dramma e commedia per raccontare il conflitto generazionale in un villaggio rurale della Macedonia del Nord abitato dalla minoranza etnica degli Yuruk. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

