Divieto Ue all’LNG russo dal 2027 Zelensky incalza sulla tregua

La stretta è arrivata: l’Unione europea ha adottato il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Russia, con un divieto scaglionato sull’Lng che punta dritto al cuore dei ricavi energetici di Mosca. A Bruxelles, Volodymyr Zelensky chiede più pressione per arrivare a un cessate il fuoco reale e verificabile, mentre a Washington gli Stati Uniti colpiscono i . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

divieto ue all8217lng russoUcraina, Ue approva il 19° pacchetto di sanzioni: stop graduale al Gnl russo e nuove misure contro banche e compagnie petrolifere - La presidente della Commissione Ue, von der Leyen: pressione collettiva sull'aggressore russo. Lo riporta msn.com

divieto ue all8217lng russoConsiglio europeo, via libera nuove sanzioni contro Mosca: divieto di export per il gas russo - I leader dell’Ue, tra cui la premier Meloni, si riuniscono a Bruxelles per discutere di Ucraina, difesa europea, sviluppi recenti in Medio Oriente, competitività, alloggi e migrazione. Da milanofinanza.it

divieto ue all8217lng russoL’UE chiude i rubinetti al gas russo: accordo per il divieto dal 2026 e lo stop totale nel 2028 - L'accordo del Consiglio prevede una fase di transizione per i contratti esistenti, ma introduce procedure di autorizzazione gas russo ... Riporta energiaoltre.it

