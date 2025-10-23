Divieto Ue all’LNG russo dal 2027 Zelensky incalza sulla tregua
La stretta è arrivata: l’Unione europea ha adottato il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Russia, con un divieto scaglionato sull’Lng che punta dritto al cuore dei ricavi energetici di Mosca. A Bruxelles, Volodymyr Zelensky chiede più pressione per arrivare a un cessate il fuoco reale e verificabile, mentre a Washington gli Stati Uniti colpiscono i . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
