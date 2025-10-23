divieti ignorati al cantiere di via tobagi

L’appello da parte del Comune di Cormano è subito scattato appena sono giunte in municipio diverse segnalazioni da parte di cittadini, che hanno visto entrare nel nascente parco di via Tobagi alcune persone: "Il parco è ancora un cantiere. È vietato accedervi". Infatti, il perimetro della nuova area verde di 20mila metri quadrati, al quartiere Fornasè, è recintato dalle reti di cantiere: ma, negli ultimi giorni, alcuni cittadini hanno spostato e rimosso qualche recinzione, sono entrati, camminando poi nei vari settori, tra i vialetti e i prati, con alcuni cani. Di certo, visto da via Tobagi e, anche, da via Galilei, il parco, che è previsto nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana delle "ex-Officine Standard", presenta un bell’habitat naturale: una ciclabile di color rosso, un playground, un campo da volley, diversi alberi e un’area recintata per i cani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

