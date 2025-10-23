Dito tranciato dalla motosega | sviene mentre guida verso l’ospedale Salvato dagli agenti della Polizia Stradale di Formia
Durante un servizio lungo la SS7 Appia, una pattuglia della Polizia Stradale di Formia ha notato, in una stradina adiacente, un'auto ferma con il motore acceso e il conducente con la testa poggiata sul volante. L'uomo non dava segni di vita. L'intervento immediato. Gli agenti sono scesi prontamente dal mezzo e hanno prestato i primi soccorsi. All'interno dell'auto il conducente era in un lago di sangue e privo di sensi. Rianimato, ha riferito in modo confuso che poco prima, lavorando con una motosega nel giardino, si era amputato un dito. Il recupero del dito amputato. Mentre venivano allertati i soccorsi sanitari, uno dei poliziotti è tornato sul luogo dell'incidente domestico e, dopo una rapida ricerca, ha ritrovato il dito staccato, che è stato immediatamente consegnato ai sanitari per i successivi tentativi medici.
