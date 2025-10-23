Disservizi e addebiti non dovuti turisti segnalano irregolarità da parte di una società di autonoleggio | sanzioni dopo i controlli

Sanzioni per oltre 5mila euro sono scattate nei confronti di una società di autonoleggio con sede a Bari, a seguito di una serie di irregolarità amministrative che sarebbero state riscontrate dalla polizia durante un controllo.L'attività, condotta dai poliziotti della Squadra Volante, della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

disservizi addebiti dovuti turistiAddebiti ingiustificati e disservizi, controllato autonoleggio a Bari dopo lamentele turisti: sanzioni - La Polizia di Stato di Bari ha effettuato un controllo presso una società di autonoleggio della città a seguito di numerose segnalazioni ricevute da turisti italiani e stranieri. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

