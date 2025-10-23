Disastro Roma Gasperini furioso cambia tutto | la reazione di Ziolkowski Brutto gesto di Durosinmi

Il tecnico giallorosso inquieto sin dai primi minuti a dare indicazioni, ma senza successo, poi il cambio repentino del polacco. E il centravanti nigeriano provoca i tifosi La Roma in casa col Viktoria Plzen cerca tre punti che sarebbero fondamentali nel cammino in Europa League, con l’obiettivo primario di evitare il playoff per accedere agli ottavi di finale. Dopo il ko con il Lille la sfida con i cechi è già importante, anche se ovviamente non vitale. E i primi minuti di gara sono stati tutto tranne che incoraggianti. Dopo 22 minuti la squadra ospite è in vantaggio addirittura 2-0 con i gol di Adu e Souaré che hanno trafitto Svilar nel giro di 5 minuti con due grandi giocate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

