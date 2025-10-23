Diritto e poesia ricordando Vincenzo Siniscalchi A Napoli si presentano i libri di Donato Santoro e dei suoi figli

Ildenaro.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si prepara ad accogliere un evento culturale capace di intrecciare mondi solo in apparenza lontani: quello della giurisprudenza e della poesia. L’appuntamento, promosso da Armando Editore, per venerdì 24 ottobre 2025 (ore 16,15) nella storica Sala dei Baroni del Maschio Angioino è dedicato alla memoria di Vincenzo Siniscalchi, maestro del diritto e insigne avvocato, politico e uomo di grande cultura. Protagonisti dell’incontro saranno due libri firmati da Donato Santoro – affermato giurista e docente – e dai suoi figli, Fabrizio Carmine Santoro e Cristian Santoro. Due opere che, con approcci differenti, forniscono al lettore strumenti per comprendere meglio i meccanismi della giustizia e quelli dell’anima. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Diritto Poesia Ricordando Vincenzo