Diritti doveri coscienze e Umanità De Pascale e Mezzetti aprono il Festival della Migrazione
Il Festival della Migrazione arriva Si è aperta nel cuore di Modena, la X edizione del Festival della Migrazione, appuntamento nazionale di riflessione, confronto e dialogo sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione e della cittadinanza. Con il titolo “Oltre il mare, oltre i muri: un orizzonte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sofia: “Ho 30 anni, lavoro da cinque. Non ho diritti, solo doveri. Il 25 ottobre, a Roma in Piazza San Giovanni, io ci sarò. Per me, per noi, per la Democrazia. E tu ci sarai?”. Corteo da Piazza della Repubblica alle 13.30. Conclusioni in Piazza San Giovanni. # - facebook.com Vai su Facebook
FORMAZIONE FABI, AL CENTRO DIRITTI E DOVERI DEL SINDACALISTA Proseguono i corsi settimanali organizzati a Rimini. Patera: «Lavoriamo per il presente e il futuro dei nostri colleghi bancari» https://fabi.it/2025/10/16/formazione-fabi-al-centro-diritti-e- - X Vai su X
Data Act: diritti e doveri nell'era dei prodotti connessi - 2023/2854 (Data Act) su chi, come e con quali limiti può usare i dati generati da Internet of Things (IoT) ... italiaoggi.it scrive