DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 23 ottobre | Rapid Vienna-Fiorentina 0-3 Steaua-Bologna 1-2 LIVE
Ecco tutte le notizie di oggi 23 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Niente da fare per la Juventus, nonostante una buona prova complessiva: i bianconeri escono sconfitti dal Bernabeu contro il Real Madrid, con la rete decisiva di Bellingham nella ripresa. Gian Piero Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it Serata amara per le italiane in Champions, visto che l’ Atalanta non va oltre lo 0-0 casalingo con lo Slavia Praga. Oggi termina la tre giorni europea con gli impegni di Roma (Viktoria Plzen) e Bologna (Steaua Bucarest) in Europa League, mentre la Fiorentina in Conference sarà di scema sul campo del Rapid Vienna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
