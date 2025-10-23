DIRETTA Rapid Vienna-Fiorentina 0-0 segui il live di Firenzetoday

Firenzetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 18:45 SI PARTE! IL RAPID MUOVE IL PRIMO PALLONE!18:44 Grande pubblico All'Allianz Stadium di Vienna, che ha registrato per questa partita il sold out con 25mila tifosi presenti, di cui 1200 sostenitori viola. 18:43 Squadre in campo, a breve il fischio d'inizio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

diretta rapid vienna fiorentinaDIRETTA Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina: segui la cronaca LIVE - it seguirà la seconda giornata di Conference League in tempo reale ... Riporta calciomercato.it

diretta rapid vienna fiorentinaRapid Vienna-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Conference League in tempo reale - La Viola di Stefano Pioli, ancora a caccia del primo successo in Serie A, vola in Austria per il secondo turno della fase campionato. Scrive tuttosport.com

diretta rapid vienna fiorentinaRapid Vienna-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Giovedì 23 ottobre 2025:  formazioni ufficiali e tabellino. Si legge su calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Diretta Rapid Vienna Fiorentina