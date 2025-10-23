DIRETTA Europa League Steaua Bucarest-Bologna | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza giornata della fase a campionato dell’Europa League, scende in campo la prima italiana impegnata quest’oggi Dopo la vittoria nella settima giornata del campionato di Serie A ottenuta in trasferta contro il Cagliari, è tempo di tornare in campo per l’Europa League per i felsinei. Tifosi Bologna (LaPresse) – Calciomercato.it Senza l’allenatore Vincenzo Italiano, ricoverato a causa di una polmonite, i rossoblu si presentano a questo appuntamento dopo il pareggio interno ottenuto contro il Friburgo nel secondo turno della competizione. Di contro, lo Steaua Bucarest padrone di casa, guidato in panchina da Elias Charalambous, ha collezionato una vittoria e una sconfitta nelle altre due giornate disputate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta europa league steaua bucarest bologna segui la cronaca live

© Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Steaua Bucarest-Bologna | Segui la cronaca LIVE

Altri contenuti sullo stesso argomento

Steaua Bucarest-Bologna: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere l'Europa League in tempo reale - Raccolta la prima vittoria stagionale esterna in campionato a Cagliari, il Bologna cerca il primo colpo in trasferta in Europa League, per rilanciarsi e rimettersi in carreggiata rispetto all'obiettiv ... Segnala tuttosport.com

Diretta Steaua Bucarest Bologna/ Streaming: emiliani ancora senza vittoria (Europa League, 21 ottobre 2025) - Analisi diretta Steaua Bucarest Bologna, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... Si legge su ilsussidiario.net

diretta europa league steauaFCSB-Bologna, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita di Europa League - Bologna, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita di Europa League ... Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Europa League Steaua