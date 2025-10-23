DIRETTA Europa League Steaua Bucarest-Bologna 0-0 | PARTITA INIZIATA LIVE
Terza giornata della fase a campionato dell’Europa League, scende in campo la prima italiana impegnata quest’oggi Dopo la vittoria nella settima giornata del campionato di Serie A ottenuta in trasferta contro il Cagliari, è tempo di tornare in campo per l’Europa League per i felsinei. Tifosi Bologna (LaPresse) – Calciomercato.it Senza l’allenatore Vincenzo Italiano, ricoverato a causa di una polmonite, i rossoblu si presentano a questo appuntamento dopo il pareggio interno ottenuto contro il Friburgo nel secondo turno della competizione. Di contro, lo Steaua Bucarest padrone di casa, guidato in panchina da Elias Charalambous, ha collezionato una vittoria e una sconfitta nelle altre due giornate disputate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
