Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025 26 ? 23 Ottobre | Palinsesto Telecronisti

Digital-news.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedi 23 Ottobre UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUESU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 STEAUA BUCAREST - BOLOGNA e RAPID VIENNA - FIORENTINA alle 21 ROMA - VICTORIA PLZENApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport   TV. 🔗 Leggi su Digital-news.it

diretta esclusiva sky now europa e conference league 2025 26 23 ottobre palinsesto telecronisti

© Digital-news.it - Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 ? 23 Ottobre: Palinsesto Telecronisti

