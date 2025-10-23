DIRETTA Conference League Rapid Vienna-Fiorentina 0-0 | PARTITA INIZIATA LIVE
Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita della squadra viola La Conference League per provare a ritrovare se stessi. Con questi presupposti, Rapid Vienna e Fiorentina si sfidano nella seconda giornata della fase campionato della terza competizione europea per club. Stefano Pioli (LaPresse) – calciomercato.it Punita oltre i propri demeriti contro il Milan a causa di un rigore che non andava assegnato per stessa ammissione dell’AIA, la Viola in questo avvio di stagione ha vinto solamente in Europa e spera di continuare a farlo anche stasera. Come alla prima giornata, Stefano Pioli dovrà fare ancora una volta a meno di Moise Kean, che sconterà la seconda giornata di squalifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
