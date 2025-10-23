Dimmi La Verità | ospite Stefania Bardelli leader del Team Vannacci di Varese

Laverita.info | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Dimmi La Verità Stefania Bardelli, leader del Team Vannacci di Varese, fa chiarezza sul rapporto con la Lega e sulle candidature alle elezioni degli esponenti dei team. 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 ospite stefania bardelli leader del team vannacci di varese

© Laverita.info - Dimmi La Verità | ospite Stefania Bardelli, leader del Team Vannacci di Varese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Ospite Stefania