Dimagrita dopo gli insulti Meno 15 chili e fisico al top la vip della tv italiana lascia tutti senza parole

Negli ultimi anni sono sempre di più i personaggi dello spettacolo che hanno scelto di cambiare radicalmente il proprio aspetto fisico, spesso per motivi di salute ma anche per reagire alle critiche feroci degli hater. Dimagrire, però, non sempre significa trovare la pace interiore: anzi, come raccontano molte star, il giudizio del pubblico continua a farsi sentire anche dopo la trasformazione. Del tema se n’è parlato a La volta Buona, programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo, dove una delle ospiti ha spiegato il suo malessere e la decisione di mettersi a dieta: «Nel mio percorso lavorativo sono sempre stata più in carne rispetto alla media, perché la televisione è ancora molto stereotipata», ha spiegato a La Volta Buona, ricordando come quel tipo di etichetta l’abbia accompagnata per anni, anche quando si sentiva bene con sé stessa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it