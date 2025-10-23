Difesa | La Russa ' ringrazio colonnello Margutti buon lavoro a Di Marzio per nuovo incarico'
Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Desidero esprimere il mio ringraziamento al Colonnello Marco Margutti per l'impegno, la competenza e la dedizione con cui ha guidato il 185º Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi 'Folgore'. Ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro e quello dei suoi uomini e delle sue donne anche in occasione della cerimonia di consegna del Labaro dello Squadrone 'Folgore', lo scorso gennaio a Livorno". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Al Colonnello Alessio Di Marzio, che oggi ne assume il comando, giungano le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà proseguire con lo stesso spirito di servizio e professionalità", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it
