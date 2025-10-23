Difesa Inter Chivu cementa le fondamenta della propria squadra | il grande lavoro su Akanji e compagni

Inter News 24 Difesa Inter, Chivu riparte dal reparto arretrato per trovare certezze: Akanji nuovo pilastro e simbolo della solidità ritrovata. L’ Inter continua a convincere, e se l’attacco straripante attira i riflettori, la vera notizia — come ha sottolineato Cristian Chivu — arriva da dietro: « La migliore notizia della serata è il fatto di non aver preso gol ». Parole pronunciate dopo il 4-0 all’ Union Saint-Gilloise, che fotografano la trasformazione della squadra. L’Inter non solo segna tanto (27 gol stagionali), ma ha ritrovato una solidità difensiva che era mancata nel periodo più difficile, quello delle sconfitte contro Udinese e Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

