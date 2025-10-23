Difesa Inter Chivu cementa le fondamenta della propria squadra | il grande lavoro su Akanji e compagni
Inter News 24 Difesa Inter, Chivu riparte dal reparto arretrato per trovare certezze: Akanji nuovo pilastro e simbolo della solidità ritrovata. L’ Inter continua a convincere, e se l’attacco straripante attira i riflettori, la vera notizia — come ha sottolineato Cristian Chivu — arriva da dietro: « La migliore notizia della serata è il fatto di non aver preso gol ». Parole pronunciate dopo il 4-0 all’ Union Saint-Gilloise, che fotografano la trasformazione della squadra. L’Inter non solo segna tanto (27 gol stagionali), ma ha ritrovato una solidità difensiva che era mancata nel periodo più difficile, quello delle sconfitte contro Udinese e Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Difesa porta, è dell'Inter il reparto più prezioso #ValoriDiMercato #SerieA - X Vai su X
Il gol di bonny che porta in vantaggio l'Inter in radiocronaca. Attenzione: si alza la difesa della Roma, parte Bonny da solo… parte il tiro… e la rete! Ha segnato l’Inter. Esattamente al minuto sei nel corso del primo tempo cambia il parziale allo Stadio Olimpico d - facebook.com Vai su Facebook
Inter, con Akanji Chivu ha alzato il muro. Futuro? A fine stagione altro importante investimento - Chivu è riuscito a sistemare la retroguardia, forse gran parte del merito è anche dell'inserimento di Manuel Akanji ... Riporta msn.com
L'Inter è una macchina da gol: Chivu ha costruito il miglior attacco dell'era post-Conte - Numeri da urlo per l’Inter di Cristian Chivu, che si presenta al Maradona per la partita contro il Napoli con un biglietto da visita da vera corazzata. Scrive tuttomercatoweb.com
Inter, la rivoluzione di Chivu parte dalla difesa: differenza impressionante rispetto allo scorso anno - Per i nerazzurri c'è una differenza sostanziale rispetto alla passata stagione ... spaziointer.it scrive