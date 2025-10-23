Difesa colabrodo e acquisti flop Napoli per Conte l’ora più dura

"> NAPOLI – È scattato l’allarme in casa Napoli. Come riporta Raffaele Auriemma su Tuttosport, Antonio Conte ha voluto mandare un messaggio forte e diretto dopo la pesante sconfitta di Eindhoven contro il PSV. «I napoletani non meritano di essere presi in giro. Bisogna fare un bagno d’umiltà», ha dichiarato il tecnico al termine della gara. Parole che suonano come un campanello d’allarme per un gruppo che sembra aver smarrito le certezze della passata stagione. Secondo Auriemma su Tuttosport, il Napoli campione d’Italia in carica ha perso la solidità difensiva che era stata la chiave del successo con Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

