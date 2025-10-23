Dietro front di Trump | via libera ai sottomarini nucleari all’Australia
Lunedì 20 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso il suo sostegno a uno dei tre pilastri fondamentali del patto AUKUS, che prevede la vendita di sottomarini da attacco a propulsione nucleare ( SSN ) classe Virginia all’Australia, dopo un incontro al vertice col premier australiano Anthony Albanese. Il segretario della marina statunitense, John Phelan, ha affermato che “quello che stiamo realmente cercando di fare è prendere il quadro AUKUS originale e migliorarlo per tutte e tre le parti, rendendolo più efficace e chiarendo alcune delle ambiguità presenti nell’accordo precedente”, riporta USNI News. 🔗 Leggi su It.insideover.com
