La lotta all’ inquinamento ambientale diventa una ’palestra’ di educazione civica e di inclusione grazie all’iniziativa promossa per sabato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica, e Seconda Chance, associazione del Terzo Settore dedicata al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti. Così una decina di detenuti della Dogaia saranno impegnati sabato a partire dalle 10 a ripulire gli Orti urbani di Viaccia insieme ad alcuni operatori dell’area educativa del carcere e ad alcuni familiari. In contemporanea, in Toscana, altri volontari e detenuti in permesso premio della Casa circondariale di Massa si ritroveranno sulla spiaggia del Bagno Rap per un intervento di pulizia del litorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci detenuti della Dogaia ripuliscono gli orti pubblici