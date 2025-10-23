Dieci anni di impegno per una salute che riconosca le differenze di genere e promuova il benessere femminile Il riconoscimento a chi difende studia e costruisce una medicina più equa e consapevole

N el decennale della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si è celebrata il 22 aprile ed è stata istituita dalla Fondazione Atena Onlus per ricordare che la salute femminile è un diritto, una responsabilità collettiva e un terreno di innovazione sociale, oggi al Campidoglio verrà consegnato il Premio Atena 2025. I riconoscimento quest’anno si declina nel tema “Sinapsi rosa. Dentro il cervello delle donne”, portando in primo piano la neurologia e le neuroscienze da una prospettiva di genere. Un titolo evocativo che invita a guardare oltre gli stereotipi, dentro la complessità biologica, psicologica e sociale dell’esperienza femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dieci anni di impegno per una salute che riconosca le differenze di genere e promuova il benessere femminile. Il riconoscimento a chi difende, studia e costruisce una medicina più equa e consapevole

