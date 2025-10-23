Dibiasi | Sinner? Anche a me davano del tedesco che polemiche stupide Noi italiani veri
Il tre volte oro olimpico dei tuffi difende Jannik: "Lui è molto simile a me, in alcune cose è anche meglio. Il no alla Davis? È giusto fermarsi, non si può giocare tutti i giorni senza sosta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L'amore per la Patria (l'assenza della lettera maiuscola oggi può suscitare qualche scandalo), l'affetto per i sacri lidi o ancora più in profondità la vera e propria italianità di Jannik Sinner sono quotidianamente terreno di discussione, se non letteralmente di sco
Dibiasi: "Sinner? Anche a me davano del tedesco, che polemiche stupide. Noi italiani veri" - Il tre volte oro olimpico dei tuffi difende Jannik: "Lui è molto simile a me, in alcune cose è anche meglio.
Bruno Vespa attacca Sinner: "Parla tedesco, vive a Montecarlo: perché un italiano dovrebbe tifare per lui?" - Ma sbaglia il nome di Carlos Alcaraz Non basta esser diventato numero 1 al mondo, celebrato da governo istituzion ...