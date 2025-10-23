Dibiasi | Sinner? Anche a me davano del tedesco che polemiche stupide Noi italiani veri

Il tre volte oro olimpico dei tuffi difende Jannik: "Lui è molto simile a me, in alcune cose è anche meglio. Il no alla Davis? È giusto fermarsi, non si può giocare tutti i giorni senza sosta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

