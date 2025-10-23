Divulgare buone pratiche nel campo delle problematiche sociali, promuovere comportamenti responsabili e stili di vita sani tra i giovani, aumentare la consapevolezza sui rischi del consumo eccessivo di alcol e droghe, prevenire atti di bullismo e rischi legati alla ludopatia precoce. Sono le missioni di ‘ Came on-Diamo ascolto alla tua voce ’, il progetto presentato nella Bottega del Terzo Settore di Ascoli e organizzato dall’associazione ‘ La Casa di Asterione ’ in collaborazione con l’ Azienda Sanitaria Ast 5 e gli Ambiti Territoriali Sociali 21, 22, 23 e 24. Le attività saranno sviluppate in maniera innovativa attraverso il tour di un Camper itinerante, il cui viaggio inizierà il 23 ottobre e durerà circa un anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Diamo ascolto alla tua voce’: un camper per le sfide del sociale