Diamanti sulla 101 | Hemsworth e Berry al gioco del colpo perfetto

Sbircialanotizia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo trailer di Crime 101 – La strada del crimine mette in moto un brivido caldo di asfalto: Chris Hemsworth e Halle Berry si incrociano lungo la 101 di Los Angeles, dove la promessa di un ultimo colpo vale più dell’alba. Le immagini scorrono come una confessione: chi insegue, chi scappa, chi sceglie. Tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

