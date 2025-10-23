Diabete Mellito di Tipo 1 e scuola concluso il corso formativo organizzato dall' Associazione Diabete e Famiglia

Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il corso di formazione dal titolo "Inserimento e gestione del bambino, adolescente e giovane con Diabete Mellito di Tipo 1 in Ambito Scolastico", promosso dall'Associazione Diabete e Famiglia, in collaborazione con l’Arnas Garibaldi di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altre letture consigliate

Siamo alla quinta edizione! Presso Il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna, l11 e 12 ottobre 2025, si è tenuta la quinta "Diabetes VET Academy" Un evento formativo sul diabete mellito del cane e del gatto, al quale hanno part - facebook.com Vai su Facebook

Diabete Mellito di Tipo 1 e scuola, concluso il corso formativo organizzato dall'Associazione Diabete e Famiglia - Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il corso di formazione dal titolo "Inserimento e gestione del bambino, adolescente e giovane con Diabete Mellito di Tipo 1 in Ambito Scolastico", ... cataniatoday.it scrive

Una nuova metrica è correlata al controllo e variabilità glicemica nel diabete di tipo 1 - Un recente studio ha identificato nuovi parametri derivanti dallo scarico dati dei sistemi ibridi, che potessero essere correlati alla qualità del compenso dei pazienti e l’ottimizzazione del controll ... Scrive doctor33.it

Diabete di tipo 1: speranza da cellule staminali pancreatiche, 10 pazienti su 12 liberi dall’insulina - 2: la terapia zimislecel mostra sicurezza ed efficacia nel trattamento del diabete di tipo 1 ... Riporta quicomo.it