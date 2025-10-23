Dia e carabinieri confiscano altri beni a famiglie rom Morelli-Spada sequestri anche a Pescara

Ilpescara.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personale del centro operativo Dia di Roma e della Compagnia carabinieri di Cassino hanno eseguito un provvedimento di confisca emesso dal tribunale di Roma a carico di due appartenenti a un nucleo familiare di etnia rom, Morelli-Spada, stanziati nel basso Lazio, come riporta l'Agi. Il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

LA DIA E I CARABINIERI DI CASSINO CONFISCANO BENI ALLE FAMIGLIE "MORELLI-SPADA” - "Personale del Centro Operativo DIA di Roma e della Compagnia Carabinieri di Cassino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Roma – Sezione specia ... Segnala 9colonne.it

Asti, DIA e Carabinieri sequestrano beni a pluripregiudicato - La Direzione Investigativa Antimafia, unitamente al Comando Provinciale dei ... Secondo atnews.it

dia carabinieri confiscano beniAziende, ville, azioni: la Dia confisca i beni di un pregiudicato astigiano - L'operazione congiunta con i Carabinieri: il soggetto è stato condannato per reati gravi quali usura, estorsione e tentato omicidio e per avere contatti con esponenti di spicco di strutture criminali ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Dia Carabinieri Confiscano Beni