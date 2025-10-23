Di Gregorio Juve novità sul futuro del portiere bianconero | ha un obiettivo da qui a fine stagione Tutti gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Gregorio Juve, il portiere risponde alle voci su Maignan: vuole dimostrare il suo valore e tenersi stretto il posto da titolare nella Vecchia Signora. Una prestazione da urlo al Santiago Bernabeu, una serie di parate che hanno tenuto a galla la  Juventus  e hanno spento, almeno per una notte, le critiche. Ma  Michele Di Gregorio  sa bene che la strada per conquistare definitivamente il cuore dei tifosi e la fiducia totale del club è ancora lunga. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport,  il portiere bianconero sta provando a rispondere sul campo alle voci di mercato  che vorrebbero un cambio tra i pali a fine stagione, con un nome su tutti che aleggia come un’ombra ingombrante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

di gregorio juve novit224 sul futuro del portiere bianconero ha un obiettivo da qui a fine stagione tutti gli aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve, novità sul futuro del portiere bianconero: ha un obiettivo da qui a fine stagione. Tutti gli aggiornamenti

News recenti che potrebbero piacerti

gregorio juve novit224 futuroDi Gregorio show al Bernabeu risponde al mercato - Di Gregorio show al Bernabeu: para Mbappé e tiene viva la Juventus nonostante la sconfitta col Real Madrid e risponde al mercato. tuttojuve.com scrive

gregorio juve novit224 futuroDi Gregorio Juve, futuro non in discussione per il portiere bianconero! Nonostante le voci di mercato… Chiarita la situazione del numero 16 - Svelata la situazione del numero 16 Un punto fermo, una certezza granitica da cui ripartire. Lo riporta juventusnews24.com

Juventus, Di Gregorio bocciato: il nuovo portiere arriva dalla Serie A, strappo nerazzurro - E sul banco degli imputati è finito anche Michele Di Gregorio, portiere titolare della squadra bianconera da due stagioni. Lo riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Gregorio Juve Novit224 Futuro