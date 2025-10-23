Di Gregorio Juve novità sul futuro del portiere bianconero | ha un obiettivo da qui a fine stagione Tutti gli aggiornamenti

Di Gregorio Juve, il portiere risponde alle voci su Maignan: vuole dimostrare il suo valore e tenersi stretto il posto da titolare nella Vecchia Signora. Una prestazione da urlo al Santiago Bernabeu, una serie di parate che hanno tenuto a galla la Juventus e hanno spento, almeno per una notte, le critiche. Ma Michele Di Gregorio sa bene che la strada per conquistare definitivamente il cuore dei tifosi e la fiducia totale del club è ancora lunga. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere bianconero sta provando a rispondere sul campo alle voci di mercato che vorrebbero un cambio tra i pali a fine stagione, con un nome su tutti che aleggia come un’ombra ingombrante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

