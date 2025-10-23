Di Gregorio applaudito dai giornali | È il migliore in campo quel doppio intervento è da urlo Voto altissimo per il portiere della Juve

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Gregorio, prestazione da urlo per il portiere contro il Real Madrid: la Gazzetta lo premia con un 7,5, salva la squadra da un passivo pesante. Una sconfitta che brucia, ma una prestazione individuale che strappa applausi. Nella notte amara del Santiago Bernabeu, in cui la  Juventus  è caduta per 1-0 contro il  Real Madrid, brilla la stella di  Michele Di Gregorio. Il portiere bianconero è stato il protagonista assoluto della serata, autore di una serie di interventi prodigiosi che hanno tenuto a galla la squadra e limitato il passivo. Una performance da fuoriclasse, celebrata da  La Gazzetta dello Sport  con un voto altissimo e la palma di migliore in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

