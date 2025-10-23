Di Gregorio, prestazione da urlo per il portiere contro il Real Madrid: la Gazzetta lo premia con un 7,5, salva la squadra da un passivo pesante. Una sconfitta che brucia, ma una prestazione individuale che strappa applausi. Nella notte amara del Santiago Bernabeu, in cui la Juventus è caduta per 1-0 contro il Real Madrid, brilla la stella di Michele Di Gregorio. Il portiere bianconero è stato il protagonista assoluto della serata, autore di una serie di interventi prodigiosi che hanno tenuto a galla la squadra e limitato il passivo. Una performance da fuoriclasse, celebrata da La Gazzetta dello Sport con un voto altissimo e la palma di migliore in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Di Gregorio applaudito dai giornali: «È il migliore in campo, quel doppio intervento è da urlo». Voto altissimo per il portiere della Juve