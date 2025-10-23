di cosa parla il nuovo libro confessione di fedez

Milano, 23 ottobre 2025 – C’era grande curiosità attorno al nuovo libro di Fedez (all’anagrafe Federico Lucia), dal titolo '' L'acqua è più profonda di come sembra da sopra '' (Mondadori). A nove anni da 'FAQ, a domanda rispondo' e sei da 'Quando sarai grande', Fedez è tornato alla scrittura con un'opera che è insieme confessione, analisi e invito a guardare oltre la superficie. ''Un atto di coraggio '', come lo ha definito lui stesso, ''ma anche un invito a riconoscersi nella propria vulnerabilità ''. FEDEZ, RAPPER Di cosa parla il libro di Fedez. Il volume, uscito un paio di giorni fa, è una viaggio nella storia del rapper di Rozzano, 35 anni compiuti quest’anno: la sua infanzia e adolescenza nell’hinterland milanese, i primi successi musicali, le nozze con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la nascita dei figli Leone (2018) e Vittoria (2020), la scoperta choc del tumore al pancreas, la depressione, il Festival di Sanremo e infine la complessa separazione dalla moglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

