A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport. “Il Psv è una squadra in forma che gioca bene, anche forte, ma nulla di trascendentale negli uomini, nelle individualità e nelle prospettive future. La Champions è un torneo difficile, da qui a prendere 6 gol ce ne passa. Le difficoltà del Napoli ad inizio stagione sono state sottovalutate, ma abbiamo visto il Napoli vincere con sofferenza o perdere. Le aspettative ad inizio stagioni erano ben altre perchè da una squadra scudettata con un mercato ricco nella quantità e nella spesa complessiva ci si aspettava di più. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Di Caro e Scognamiglio: difficoltà del Napoli ad inizio stagione sottovalutate, dal 4-3-3 al 3-4-2?