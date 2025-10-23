Di Canio promuove la Juve dopo Madrid | Giudizio positivo ha fatto quello che doveva fare Poi boccia totalmente quel bianconero

Di Canio sulla sconfitta della Juventus di ieri al Bernabeu: promossa la prestazione, ma l’errore del belga pesa. Ora il vero test per Tudor. Una sconfitta di misura, onorevole, ma che lascia l’amaro in bocca per le occasioni sprecate. La Juventus esce dal Santiago Bernabeu battuta per 1-0 dal Real Madrid, ma la prestazione offerta ha convinto Paolo Di Canio. L’ex calciatore e opinionista di Sky Sport ha analizzato la sfida di Champions League, promuovendo l’atteggiamento della squadra ma criticando aspramente la mancanza di cinismo sotto porta, con un nome su tutti finito sul banco degli imputati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Canio promuove la Juve dopo Madrid: «Giudizio positivo, ha fatto quello che doveva fare». Poi boccia totalmente quel bianconero

